Конференция InsuranceNEXT — визуализация будущего в страховании

Страховой рынок в каждой стране является индикатором состояния экономики. Уровень развития различных отраслей и рост ВВП напрямую связаны с глубиной проникновения страхования в структуру управления рисками предприятий и граждан. Украинский страховой рынок находится на этапе становления и трансформации в новую цифровую реальность.

Каким будет будущее страховой отрасли и станет ли страхование необходимой и доступной услугой для каждого украинца, об этом мы поговорим на

Третьей международной конференции InsuranceNEXT

Организованной Украинской Федерацией Страхования, организатором специализированных мероприятий для финансового общества BankOnline и журналом о цифровой экономике и финтехе Future.

Когда: 13 июня 2019 года с 9.00 до 18.00

Где: UBI Конференц Холл «SPACE», г.Киев, ул. Дорогожицкая, 8 (6 этаж)

Участники: Представители государственных органов, осуществляющих политику в финансовой и инфраструктурной отрасли, международные эксперты, банковское сообщество, представители страховых и перестраховочных компаний Германии, Австрии, Швейцарии, Польши, Италии, Великобритании и других стран.

Кому будет интересно: представителям рискового и лайфового страхования, перестраховщикам и страховым брокерам, регуляторных институций, банкам, инвесторам, стартапам и акселераторам, и всем кто верим в цифровое будущее Украины

О чем мы будем говорить:

Вместе с международными экспертами, и представлителями украинской власти мы поговорим о построении digital-государства и о том, как страхованию стать неотъемлемой частью этой системы.

Представители успешных иностранных финтех- бизнесов расскажут о том, как бизнес переходит к открытым экосистемам, чтобы становится максимально удобным для каждого клиента. Мы рассмотрим только реальные бизнес модели и кейсы успешных компаний.

Отдельная часть дискуссии будет посвящена вопросам потребительского опыта. Мы обсудим уже существующие модели и каналы продаж на украинском страховом рынке, эффективность кросс-продаж с банками. Вместе с представителями отечественного страхового рынка и иностранными коллегами мы поговорим о том, как меняется потребитель, какая коммуникация ему нужна. Участники конференции получат практические советы о том, как трансформировать существующие каналы продаж в новую цифровую реальность.

«Конференция призвана ответить на вопрос, не где мы находимся сейчас, а какие новые возможности открываются для рынка страхования и его партнеров в обозримом будущем. Украинский рынок страхования и финансовых услуг неоднократно демонстрировал свою способность быстро и качественно внедрять инновации, которые становятся популярными среди его клиентов. Поэтому INSURANCE NEXT отличная площадка для тех, кто смотрит вперед», — заявил Андрей Перетяжко,президент Украинской федерации страхования.

«Диджитализация экономики Украины — приоритетное направление госстратегии и электронное страхование его неотъемлемая часть. Уже сегодня в моторном страховании действует полностью цифровой цикл — от продажи полиса до урегулирования страхового события. Поэтому на данный момент каждому игроку на страховом рынке важно развиваться в ногу со временем. Наша конференция поможет сориентироваться в мировых трендах и даст возможность послушать успешные кейсы в мире и Украине от первых лиц», — отметила Кейт Щеглова, издатель Future magazine, научный редактор The Fintech Times (Лондон).

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