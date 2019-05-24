ФГВФЛ в очередной раз выставляет на торги активы "Дельта Банка" на 4,85 млрд грн

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31 мая 2019 состоится повторный аукцион по продаже пула активов АО «Дельта Банк» балансовой стоимостью 4845 892,85 тыс. грн, большую часть которого составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт.), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО «Укрэксимбанк».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенные в Одесской области, в частности:
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