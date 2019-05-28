Названы основные потребители украинского алкоголя за рубежом

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Украинцы пьют спиртное преимущественно из Германии, а нашу водку любят в Казахстане и США. Всего же за 4 месяца этого года Украина экспортировала за границу алкогольной продукции на сумму 29,1 млн долл.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
В частности, в январе-апреле Украина поставила в Казахстан алкогольной продукции на 2,1 млн долл., в США – на 1,7 млн долл.
Еще на более 14,3 млн долл. алкогольной продукции Украина поставила “неопределенным странам”.
При этом в январе-апреле текущего года Украина импортировала алкоголя почти вдвое больше – 55,5 млн долл. Больше всего из Германии – на 10,8 млн долл. и Великобритании – на 8,5 млн долл. Речь идет об экспорте-импорте виски, рома, джина, водки и ликеров.
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