Укрзализныця открыла продажу на 22 летних поезда к морю

“Укрзализныця” открыла продажу билетов на 22 поезда, которые будут курсировать до морских курортов в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве, Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как сообщается, на сегодняшний день не наблюдается дефицита билетов. В наличии есть места во всех направлениях.

В настоящее время в железнодорожных кассах и онлайн уже можно приобрести билеты на следующие летние поезда:

№ 212/211 Новоалексеевка – Харьков с 14 июня по 1 сентября ежедневно.

№ 215/216 Покровск – Новоалексеевка с 1 июня по 31 августа ежедневно.

№ 227/228 Киев – Бердянск будет курсировать из Киева 31 мая, со 2 июня по 22 сентября через день, из Бердянска с 1 июня по 23 сентября через день.

№ 280/279 Жмеринка – Киев – Геническ отправлением из Жмеринки 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26 июня, с 5 июня по 21 сентября через день, из Геническа 5, 7, 11, 13, 19 , 21, 25, 27 июня, с 6 июня по 22 сентября через день,

Жмеринка – Днепр с отправлением из Жмеринки 29 мая и 2 июня, из Днепра – 30 мая и 3 июня.

№ 298/297 Киев – Херсон с отправлением из Киева с 30 мая по 22 сентября ежедневно, из Херсона с 31 мая по 23 сентября ежедневно.

№ 162/161 Николаев – Киев с отправлением из Николаева 8, 12, 14, 22, 28, 30 июня, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 июля, 2, 10, 16, 20, 24, 26, 30 августа, из Киева 9, 13, 15, 23, 29 июня, 1, 7, 13, 15, 21, 25, 27, 31 июля, 3, 11, 17, 21, 25, 27, 31 августа.

№ 248/247 Одесса – Житомир с 31 марта ежедневно.

№ 256/255 Львов – Херсон с отправлением из Львова 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 4, 8, 12, 16 сентября, из Херсона 15, 19, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 5, 9, 13, 17 сентября.

№ 288/287 Одесса – Киев отправлением из Одессы с 14 июня по 1 сентября ежедневно, кроме первого дня недели и 17 июня, из Киева с 15 июня по 2 сентября ежедневно, кроме второго дня недели и 18 июня.

№ 190/244/189 Днепр, Кривой Рог – Геническ отправлением из Днепра и Кривого Рога с 5 июня по 9 сентября через день, из Геническа с 6 июня по 12 сентября через день.

№ 232/231 Геническ – Ивано-Франковск отправлением из Геническа с 6 июня по 10 сентября через день, кроме 18 и 20 июня, из Ивано-Франковска с 7 июня по 11 сентября через день, кроме 19 и 21 июня.

№ 472/552/471 Днепр, Кривой Рог – Бердянск с отправлением из Днепра и Кривого Рога с 6 июня по 16 сентября через день, из Бердянска с 7 июня по 17 сентября через день.

№ 213/214 Сумы – Одесса отправлением из Сум с 1 июня по 15 сентября через день, из Одессы со 2 июня по 16 сентября через день.

№ 261/262 Харьков – Бердянск отправлением из Харькова с 7 июня по 7 сентября ежедневно, из Бердянска 3 июня, с 8 июня по 8 сентября ежедневно.

№ 263/63/264 Харьков – Киев – Одесса отправлением из Харькова с 14 июня по 1 сентября ежедневно, из Киева с 15 июня по 2 сентября ежедневно, из Одессы с 16 июня по 2 сентября ежедневно.

№ 272/271 Одесса – Харьков с отправлением из Одессы с 20 июня по 22 сентября через день, из Харькова с 19 июня по 21 сентября через день.

№ 729/730 Харьков – Геническ с 13 июня по 1 сентября ежедневно, кроме 2 дней недели.

№ 114/118 Черновцы – Геническ отправлением из Черновцов с 30 мая по 7 сентября ежедневно, из Геническа с 1 июня по 9 сентября ежедневно.

№ 168/167 Львов – Одесса отправлением из Львова и Одессы 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27 , 28, 31 августа, 1 сентября.

№ 170/169 Львов – Одесса с отправлением из Львова и Одессы 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября.

№ 243/244 Ивано Франковск – Бердянск отправлением из Ивано-Франковска с 1 июня по 1 сентября ежедневно, из Бердянска с 3 июня по 3 сентября ежедневно.

№ 292/294 Ковель – Киев – Одесса с отправлением из Ковеля с 31 мая по 16 сентября ежедневно, из Одессы с 1 июня по 17 сентября ежедневно.

Следующим поездам продлены маршруты следования:

№ 76/75 Киев – Кривой Рог в Херсон. Поезд будет отправляться из Херсона 15, 16, 18, 19, 26, 27 июня, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 июля, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30 августа.

№ 779/780 Сумы – Киев до Винницы. Поезд будет отправляться по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.



Также в дополнительные рейсы отправится поезд № 86/85 Львов – Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам, из Новоалексеевка 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным.

Подробнее с расписанием движения этих поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.