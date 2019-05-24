Межбанк: котировки доллара взлетели

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Валютный рынок во вторник оказался даже более интересным, чем мы предполагали в своем утреннем прогнозе, а результат по курсу жестче.
Во время сессии сработали следующие перечисленные нами утром факторы:
1) поступления возмещений НДС экспортерам;
2) рост спроса на валюту за счет вчерашних отложенных заявок (из-за работы межбанка понедельника на ТОМе);
3) придерживание валюты продавцами в надежде заработать на курсе за тот период, пока ими не потрачена гривна от возмещений НДС;
4) активные попытки раскачки курса на новостных поводах – спекуляциях по поводу дефолта, встречи президента с представителями МВФ и перенесения получения ожидаемого транша.
При активной “горячей” подаче новостей со стороны СМИ и политического подтекста всех этих событий – крупные экспортеры и спекулянты решили поиграть “на повышение” в благоприятное для них время и это сегодня им удалось.
Что касается ситуативного перекоса спроса и предложения – то рост котировок во вторник выглядит закономерно. Повышенный спрос на фоне низкого предложения и активная борьба “быков” (выражаясь дилерским финансовым сленгом) на торгах позволили достаточно быстро довести рынок до восходящего тренда по доллару, а спекулянты довели это до логического конца. НБУ ожидаемо не вмешивался в процесс – тратить валютные резервы при таком политическом и экономическом раскладе сейчас чиновники Нацбанка позволить себе не могут.
Ход торгов:
За счет ситуативного перевеса спроса на валюту над предложением – в первый час сессии доллар быстро вырос с утренних 26,32/26,34 гривен ( что было даже ниже уровня закрытия понедельника 26,33/26,36) до в 26,38/26,40 на 11:00. Спрос продолжил превышать предложение и дальше, что вылилось в следующий рост котировок 26,43/26,46 к 12 часам и до 26,455/26,48 к обеду. После завершения активной фазы торгов спекулянты продолжили игру “на повышение” и на мелких суммах загнали курс к отметке в 26,49/26,525 к концу сессии.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,47 / 26,50
евро – 29,61 / 29,64
российский рубль – 0,4096 / 0,4105
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1177 / 1,1179
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