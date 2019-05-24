Сколько зарабатывают сотрудники известных IT-компаний (инфографика)

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Издание Wired собрало финансовые отчёты крупнейших IT-компаний с информацией о средней зарплате в каждой из них.
Оказывается, что далеко не во всех корпорациях сотрудники зарабатывают миллионы и купаются в роскоши. Даже Apple, самая богатая IT-фирма в мире, находится далеко не в лидерах этого рейтинга.
С прошлого года американские компании обязаны сообщать о средней заработной плате своих сотрудников и сравнивать её с зарплатой генерального директора. По мнению конгресса США, это должно предотвращать чрезмерные вознаграждения руководителей, что якобы способствуют кризису.
Самыми богатыми в прошлом году оказались сотрудники Alphabet, в состав которой входит Google. Средняя зарплата за год в этой корпорации составляет $246 884 — на 25% больше в сравнении с 2017 годом. Представители Alphabet рассказали, что значительное увеличение обусловлено изменениями в распределении акций. В 2017-м сотрудники фактически получили только половину вознаграждений, тогда как в прошлом году компания возобновила полноценные выплаты.
На втором месте расположилась Facebook, средняя зарплата сотрудников которой в 2018-м составила $228 651, что примерно на 5% меньше, чем годом ранее. По мнению аналитиков, это никак не повлияло на желание людей работать в корпорации. Более того, по словам консультанта из Кремниевой долины Валери Фредериксон, многие меняют более прибыльную работу и высокие должности, чтобы устроиться в Facebook.
Далее по списку расположились Twitter ($172 703), NVIDIA ($155 035) и Intel ($106 900). Валери Фредериксон отмечает, что эти компании находятся в очень конкурентной среде. Их руководители это понимают и готовы платить высокие зарплаты, чтобы получить хороших специалистов.
Интересно, что у Amazon, IBM, Tesla и даже Apple средний доход сотрудников сильно ниже, чем у вышеперечисленных компаний. Это обусловлено спецификой их деятельности.
Так, в Amazon ($28 036) большая часть персонала занимается не высокооплачиваемым программированием, а работой на складах, приёмом заказов и обслуживанием клиентов.
В Tesla ($56 163) треть сотрудников стоит на сборочных линиях, а у Apple ($55 426) очень много работников розничных магазинов.
При этом у IBM, большая часть персонала которой — программисты, относительно низкая средняя зарплата ($55 088: значительная доля штата находится в Индии, а не в США.
Инфографика: http://4pda.ru
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