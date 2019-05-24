Между Европой и Японией запустили железнодорожное сообщение

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Япония отправила первый грузовой поезд сообщением Йокогама-Вроцлав. Он привезет грузы из Японии в Польшу более чем вдвое быстрее, чем контейнерное судно.
Об этом сообщает railfreight.
Поезд будет ехать по Транссибирской железнодорожной магистрали. Из Японии до континентальной Азии, а именно во Владивосток, поезд доберется на пароме.
Отмечается, что это первый тестовый поезд, соединяющий Йокогаму с Европой. В дальнейшем планируется увеличивать количество рейсов и объемы перевозки грузов.
Поезд во Вроцлав будет ехать в течение 19 суток и прибудет в середине июня 2019 года. При этом, альтернативный путь доставки грузов – по морю через Суэцкий канал – длился бы около 45 суток. Таким образом, железнодорожное сообщение между Европой и Японией более чем в два раза быстрее, чем морское.
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