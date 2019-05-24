Между Европой и Японией запустили железнодорожное сообщение

Япония отправила первый грузовой поезд сообщением Йокогама-Вроцлав. Он привезет грузы из Японии в Польшу более чем вдвое быстрее, чем контейнерное судно.

Об этом сообщает railfreight.

Поезд будет ехать по Транссибирской железнодорожной магистрали. Из Японии до континентальной Азии, а именно во Владивосток, поезд доберется на пароме.

Отмечается, что это первый тестовый поезд, соединяющий Йокогаму с Европой. В дальнейшем планируется увеличивать количество рейсов и объемы перевозки грузов.

Поезд во Вроцлав будет ехать в течение 19 суток и прибудет в середине июня 2019 года. При этом, альтернативный путь доставки грузов – по морю через Суэцкий канал – длился бы около 45 суток. Таким образом, железнодорожное сообщение между Европой и Японией более чем в два раза быстрее, чем морское.