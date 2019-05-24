75% иностранцев, которые платят взносы в пенсионный фонд Польши - украинцы

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Украинцы стали самой многочисленной группой иностранцев, которые платят взносы на социальное страхование в Польше. Так, в первом квартале 2019 года таких украинцев было более 454 тысяч человек.
Об этом сообщает «Радио Польши» со ссылкой на Учреждение социального страхования Польши.
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В целом в Польше социальные взносы, среди которых взнос в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд на случай потери трудоспособности и безработицы, платят 609 тысяч иностранцев. Доля украинцев среди них составляет 74,5%.
Для того, чтобы платить взнос в социальные фонды Польши, украинцам нужно трудоустроиться официально путем заключения трудового договора, договора поручения или договора подряда.
Большинство украинцев, которые платят социальные взносы в Польше, проживают в Варшаве и вокруг нее – 80 тысяч человек, еще по 30 тысяч – во Вроцлаве и Гданьске.
Отметим, что плательщики таких социальных взносов вправе получать медицинские услуги в Польше и получать пенсию по достижении пенсионного возраста.
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