Россия ограничила транзит казахстанского автогаза в Украину

Поставки крупнейшего производителя сжиженного газа (LPG) Казахстана в Украину остановлены.

Об этом написал в Facebook коммерческий директор АО “Укргаздобыча” Сергей Федоренко.

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“Поставки крупнейшего производителя сжиженного газа Казахстана в Украину остановлены. Компания “Тенгизшевройл” не может получить разрешение на транзит по железной дороге через территорию РФ”, – написал Федоренко.

Он высказал мнение, что, вероятно, другие казахстанские поставщики тоже не смогут осуществлять поставки на украинский рынок уже с июня.

“Выпадающий объем составляет примерно 20% от всего рынка. Возможно, что это приведет к росту цен на оптовом рынке и на потолке (цен – ред.) в течение следующей декады”, – добавил Федоренко.

По данным «Консалтинговой группы А-95», в 2018 году Тенгизшевройл поставил в Украину 208,3 тыс. т сжиженного газа, что составляет 15,8% от общего объема импорта. В апреле 2019 года поставки составили 21,5 тыс. т, или 19%. Основные покупатели ресурса ТШО – WOG, «Надежда», Socar, GT Group, «Автотранс», «Авантаж», ОККО.

В целом из Казахстана за 2018 году импортировано 257 тыс. т LPG (15% от общего объема рынка).