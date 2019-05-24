ПриватБанк не планирует сокращать количество отделений - финдиректор

Банк “ПриватБанк” не планирует сокращать количество своих отделений.

Об этом рассказала финансовый директор банка Анна Самарина в интервью изданию “Зеркало недели”.

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“Пока этого в наших планах нет. Сейчас сеть работает с достаточно нормальной отдачей. Отделения Приватбанка, как правило, невелики: среднее отделение – это пять-шесть, максимум до десяти человек. Ведь есть разный сегмент клиентов. Мы понимаем уровень проникновения интернета в Украине. Размер сети банка определяется уровнем технологичности страны. У нас до сих пор есть регионы, где интернет или вообще недоступен, или труднодоступен. На это мы тоже ориентируемся. Мы живем на этом рынке”, – сказала она.

По словам Самариной, первым приоритетом для банка является сохранение темпов в ритейле и продолжение улучшения качества в отделениях.

Второй приоритет, подчеркнула финдиректор, это сохранение и ускорение темпов трансформации.

Третьим приоритетом она назвала качество портфеля банка: “Планы к нему очень амбициозные, в стратегии заложен достаточно активный рост кредитов. Очень важно выдержать качество и не броситься в раздачу этих кредитов любой ценой. Поэтому банк сфокусирован на этом, и здесь, конечно, есть определенный вызов. С одной стороны, надо продать, с другой – нужно продать качественно”.

Самарина также напомнила, что подготовка банка к приватизации продлится до 2021 года.