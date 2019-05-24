Новая утечка раскрывает подробности грядущих iPhone 11 и iOS 13

До презентации смартфонов iPhone 11 и операционной системы iOS 13 осталось ещё около четырёх месяцев. Тем не менее, очередная утечка позволяет нам заблаговременно ознакомиться с некоторыми новшествами и особенностями этих продуктов.

Как сообщает источник, новые модели iPhone 11 и iPhone 11 Max получат AMOLED дисплеи диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, соответственно. В дисплеях останутся широкие вырезы, как и в моделях нынешнего поколения. Устройства получат улучшенную систему биометрической идентификации Face ID. Она позволит распознавать лицо пользователя с больших углов, чем это доступно для нынешней версии. Предыдущие утечки также утверждали, что система сможет работать и на более коротких расстояниях.

Наиболее заметным отличием линейки iPhone 11 станет блок камер на задней панели. В дополнение к двум существующим модулям будет добавлен третий 12-мегапиксельный сенсор широкоугольным объективом (угол обзора 120 градусов). Согласно имеющейся информации, Apple изучала возможность оснащения всех трёх модулей камеры системами оптической стабилизации изображения. Но в конечном итоге было решено приберечь эту инновацию для модели уже следующего поколения – iPhones 5G в 2020. А версии iPhone 11 и iPhone 11 Max будут довольствоваться оптической стабилизацией только в главном и телефото модулях. Apple, по слухам, готовит улучшенную светодиодную вспышку, которая сохранит прежние размеры, но должна быть ярче и освещать больше окружающего пространства. Кроме того, островок камеры станет самым тонким за последние годы.

Наконец, Apple разработала улучшенный ISP-процессор, который позволит повысить качество съёмки, и усовершенствовала функцию Smart HDR. По слухам, она будет «лучше, чем Google, Samsung или Huawei предлагали раньше».

Среди прочих новшеств iPhone следующего поколения упоминаются новое покрытие, похожее на матовое стекло, менее блестящая рама из нержавеющей стали на модели Space Grey, улучшенные стерео динамики, которые смогут передавать более чистый и более громкий звук.

В дополнение к различным аппаратным новшествам, Apple планирует улучшить смартфоны линейки iPhone 11 и программным путём при помощи операционной системы iOS 13. Тёмный режим, о котором говорилось ранее, будет не совсем тёмным, как можно было бы предположить, исходя из наличия AMOLED дисплеев. Фактически речь идёт о тёмно-серой цветовой гамме. И внедрение тёмного режима будет облегчено для сторонних приложений.

Также в iOS 13 будет использоваться обновлённая версия виртуального ассистента Siri, которая обеспечит продвинутую поддержку нескольких команд, получит значительные улучшения в сфере общего понимания и небольшие улучшения контекстного понимания.

Наконец, следует ожидать внедрения интеллектуального управления оперативной памятью. Эта функция будет учиться на привычках пользователя и предварительно загружать приложения для ускорения работы iOS. Кроме того, по-видимому, предпринимаются усилия, чтобы сделать iOS 13 устойчивой к джейлбрейку.