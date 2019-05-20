Омелян рассчитывает на одобрение Плана мероприятий Национальной транспортной стратегии

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Министерство инфраструктуры начало реализацию программы Национальной транспортной стратегии “с опережением, еще до ее официального утверждения”.
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил 24 мая на пресс-брифинге по случаю Диалога высокого уровня Украина-ЕС по вопросам транспорта в Одессе, сообщает корреспондент Укринформа.
“На самом деле мы начали реализовать Национальную транспортную стратегию еще до ее официального утверждения. Это касалось авиационной отрасли, автодорожного строительства и возведения новых объектов инфраструктуры. В ближайшее время, я надеюсь, будет утвержден План мероприятий Национальной транспортной стратегии, в котором будет пошагово, погодово предусмотрено, когда и какие именно из них предстоит реализовать”, – отметил Омелян.
По словам министра, “это масштабный инструмент изменения всего государства, потому что за счет лучшей инфраструктуры появятся другие возможности как для рядовых граждан, так и для бизнес-структур”.
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