Омелян рассчитывает на одобрение Плана мероприятий Национальной транспортной стратегии

Министерство инфраструктуры начало реализацию программы Национальной транспортной стратегии “с опережением, еще до ее официального утверждения”.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил 24 мая на пресс-брифинге по случаю Диалога высокого уровня Украина-ЕС по вопросам транспорта в Одессе, сообщает корреспондент Укринформа.

“На самом деле мы начали реализовать Национальную транспортную стратегию еще до ее официального утверждения. Это касалось авиационной отрасли, автодорожного строительства и возведения новых объектов инфраструктуры. В ближайшее время, я надеюсь, будет утвержден План мероприятий Национальной транспортной стратегии, в котором будет пошагово, погодово предусмотрено, когда и какие именно из них предстоит реализовать”, – отметил Омелян.

По словам министра, “это масштабный инструмент изменения всего государства, потому что за счет лучшей инфраструктуры появятся другие возможности как для рядовых граждан, так и для бизнес-структур”.