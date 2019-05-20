Посольство США: ПриватБанк до национализации был банкротом

Посольство США в Украине заявило, что “хорошее корпоративное управление в ПриватБанке после национализации сделало банк-банкрот прибыльным менее чем за три года”.

“Сильный банковский сектор имеет решающее значение для экономического успеха Украины и защиты сбережений миллионов украинцев”, – говорится в сообщении посольства США в Твиттере.

Справка Finance.ua:

Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию ПриватБанка, а также принял решение о процедуре национализации ПриватБанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13 декабря 2016 №105, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц. Именно это решение Национального банка является одним из основных в процессе вывода в декабря 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства. В ходе этого процесса была проведена процедура bail-in, которая заключается в обмене средств лиц, связанных с банком, на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.