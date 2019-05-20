Посольство США: ПриватБанк до национализации был банкротом

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Посольство США в Украине заявило, что “хорошее корпоративное управление в ПриватБанке после национализации сделало банк-банкрот прибыльным менее чем за три года”.
“Сильный банковский сектор имеет решающее значение для экономического успеха Украины и защиты сбережений миллионов украинцев”, – говорится в сообщении посольства США в Твиттере.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцев4 ч. назад - 1641 19
На "Мост Кличко" потратят почти вдвое больше, чем планировалось (документ)Вчера, 16:13 - 1359 8
Очередной запрет в России: уличные табло с курсами валют теперь вне закона4 ч. назад - 802 6
Коболев назвал варианты обеспечения Украины газом на следующую зимуВчера, 16:04 - 1760 6
В МВФ рассказали, когда могут возобновить сотрудничество с Украиной7 ч. назад - 1274 5
Выявлены самые распространенные причины рака14 ч. назад - 15660
Какие штрафы ждут автолюбителей за стертые покрышки (инфографика)Вчера, 19:04 - 12149 2
Грузинский лари побил исторический антирекорд6 ч. назад - 3039
Новый универсал Opel Astra показался «на людях»13 ч. назад - 2893
Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцев4 ч. назад - 1641 19
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)7 ч. назад - 148
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 677
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3194 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3024
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1306