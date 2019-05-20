НАБУ: суд аннулировал сделку по продаже 649 тыс. тонн угля по заниженной цене

По иску Национального антикоррупционного бюро Украины суд аннулировал незаконную сделку по продаже 649 тыс. тонн угля по заниженной цене.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“Договор, по которому государственное предприятие “Угольная компания “Краснолиманская” поставило более 649 тыс. тонн угля коммерческой компании-посреднику по заниженной цене, признан недействительным. Такое решение 22 мая 2019 года принял Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Национального антикоррупционного бюро Украины”, – сообщили в бюро.

Следствие установило, что на момент заключения договора в ГП “УК “Краснолиманская” знали, что конечным потребителем ее угля является ПАО “Центрэнерго”. “Но вместо поставки напрямую к схеме противоправно привлекли компанию-посредника (ООО “Дантрейд ЛТД”), которой ГП “УК “Краснолиманская” в течение 2015-2016 годов продала 649,1 тонн угля марки Г (0-100) по цене, которая оказалась почти на треть ниже рыночной на тот момент. Этот же уголь ООО “Дантрейд ЛТД” перепродавала ПАО “Центрэнерго”, – указали в НАБУ.

“Наличие посредника в схеме поставок угля между двумя объектами государственной формы собственности было противоправным и стоило интересам государства, по версии следствия, 310 млн грн”, – добавили в бюро.