НАБУ: суд аннулировал сделку по продаже 649 тыс. тонн угля по заниженной цене

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По иску Национального антикоррупционного бюро Украины суд аннулировал незаконную сделку по продаже 649 тыс. тонн угля по заниженной цене.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
“Договор, по которому государственное предприятие “Угольная компания “Краснолиманская” поставило более 649 тыс. тонн угля коммерческой компании-посреднику по заниженной цене, признан недействительным. Такое решение 22 мая 2019 года принял Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Национального антикоррупционного бюро Украины”, – сообщили в бюро.
Следствие установило, что на момент заключения договора в ГП “УК “Краснолиманская” знали, что конечным потребителем ее угля является ПАО “Центрэнерго”. “Но вместо поставки напрямую к схеме противоправно привлекли компанию-посредника (ООО “Дантрейд ЛТД”), которой ГП “УК “Краснолиманская” в течение 2015-2016 годов продала 649,1 тонн угля марки Г (0-100) по цене, которая оказалась почти на треть ниже рыночной на тот момент. Этот же уголь ООО “Дантрейд ЛТД” перепродавала ПАО “Центрэнерго”, – указали в НАБУ.
“Наличие посредника в схеме поставок угля между двумя объектами государственной формы собственности было противоправным и стоило интересам государства, по версии следствия, 310 млн грн”, – добавили в бюро.
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