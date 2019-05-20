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В Украине могут запретить использование пластиковых пакетов - ЕБА

В Украине могут запретить использование пластиковых пакетов - ЕБА

Бизнес поддерживает необходимость борьбы с пластиком для защиты окружающей среды – сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта (№9507, 9507-1, 9507-2), которыми может быть введено ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

Отмечается, что конечной целью этих законопроектов является уменьшение количества опасных отходов из полиэтилена.

В то же время эксперты отмечают, что “несколько моментов вызывают беспокойство”.

Во-первых, проектами предлагается запрет реализации пакетов в ритейле, то есть в торговых сетях, а не на стихийных точках продаж.

“Централизованная торговля является удобным местом для установки и использования запретов, поскольку в любое время можно провести проверку. При этом, будем честными, стихийные рынки, сеть интернет, передвижные точки продажи не подпадут под запрет, поскольку контроль там не осуществляется”, – отмечают эксперты.

Непонятным, по их мнению, также является применение запрета на реализацию пакетов для ритейла, не охватывая сферу предоставления услуг, перевозок и т.п., что в целом является дискриминационным.

Во-вторых, разработка отдельного законопроекта о запрете использования пакетов, без учета вопросов использования, например, пластиковых бутылок или коробок, упаковки из других материалов и т.п., вряд ли будет способствовать желаемым результатам в контексте снижения загрязнения окружающей среды.

По материалам Економічна Правда
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