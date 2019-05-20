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Сбербанк не планирует вливать капитал в украинскую «дочку»

Сбербанк не планирует вливать капитал в украинскую «дочку»

Украинский дочерний банк Сбербанка не требует дополнительного увеличения капитала, заявил журналистам зампред правления кредитной организации Александр Морозов.

«Наш украинский банк адекватно докапитализирован и абсолютно ликвиден на сегодняшний день. Дополнительного увеличения капитала или поддержки ликвидности там не требуется», — сказал Морозов.

Он не стал комментировать, ведет ли Сбербанк переговоры о продаже украинской «дочки».

Ранее в интервью российской газете «Коммерсант» Герман Греф рассказал, что все-таки надеется продать украинскую «дочку».

«Нам не всегда понятны причины трех отказов подряд после огромного количества согласований и изменений структуры сделок. Но есть надежда, что изменение власти приведет к тому, что мы получим больше ясности. У нас высокая готовность к сделке и сегодня», — сказал Греф.

По материалам Банки.ру
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