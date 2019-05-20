Apple рискует потерять треть своей прибыли

Если власти Китая решатся ответить США на действия против Huawei, запретив продажу американской продукции на своей территории, прибыль Apple в расчете на акцию снизится на 29%, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитику банка Goldman Sachs. И это при том, что показатели компании стремительно падают и без ответных мер Пекина. В январе-марте 2019 года Apple получила $2,46 прибыли на акцию, а в предыдущем финансовом году показатель составлял $11,91.

Но и представленный прогноз может оказаться излишне оптимистичным. Аналитики признаются, что делали оценку с учетом доли Китая и Гонконга в мировых продажах Apple и эффекта от снижения расходов на маркетинг. Но сценарий, при котором Apple запретят сборку продукции и покупку компонентов в Китае (аналогичные меры намеревался предпринять Белый дом в отношении Huawei), аналитики не рассматривали.

Хоть американский цифровой гигант и не раскрывает своих данных по продажам в отдельных странах, по оценке исследовательской фирмы Gartner, с начала 2019 года компания поставила в Китай, Гонконг и Тайвань 39 млн смартфонов, из которых 83% пришлись на материковый Китай, 13% – на Гонконг и менее 5% – на Тайвань.