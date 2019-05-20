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Apple рискует потерять треть своей прибыли

Apple рискует потерять треть своей прибыли

Если власти Китая решатся ответить США на действия против Huawei, запретив продажу американской продукции на своей территории, прибыль Apple в расчете на акцию снизится на 29%, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитику банка Goldman Sachs. И это при том, что показатели компании стремительно падают и без ответных мер Пекина. В январе-марте 2019 года Apple получила $2,46 прибыли на акцию, а в предыдущем финансовом году показатель составлял $11,91.

Но и представленный прогноз может оказаться излишне оптимистичным. Аналитики признаются, что делали оценку с учетом доли Китая и Гонконга в мировых продажах Apple и эффекта от снижения расходов на маркетинг. Но сценарий, при котором Apple запретят сборку продукции и покупку компонентов в Китае (аналогичные меры намеревался предпринять Белый дом в отношении Huawei), аналитики не рассматривали.

Хоть американский цифровой гигант и не раскрывает своих данных по продажам в отдельных странах, по оценке исследовательской фирмы Gartner, с начала 2019 года компания поставила в Китай, Гонконг и Тайвань 39 млн смартфонов, из которых 83% пришлись на материковый Китай, 13% – на Гонконг и менее 5% – на Тайвань.

По материалам УБР
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