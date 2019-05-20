Uklon и Mastercard запустили акцию для популяризации безналичных платежей

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Компании Uklon и Mastercard запустили совместную промо-акцию для популяризации безналичных платежей. По условиям акции с 15 мая до 15 июня, заказывая авто на сайте или в приложении Uklon и оплачивая картой Mastercard 5-ти поездок пользователь получает промокод номиналом в 100 грн на следующую поездку.
“Мы в Uklon за прозрачность бизнеса и уход от несовременных наличных расчетов за которыми толком не уследить. Скорее всего, это не последнее наше промо в подобном ключе” — коротко отмечает соучредитель и СОО Uklon, Сергей Смусь.
Акция будет действовать в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве и Полтаве.
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