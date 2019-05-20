ФГВФЛ вводит новые нормы управления банками

Фонд гарантирования вкладов реализует пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов “Банк=фонд”.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что целью внедрения проекта является совершенствование подходов к управлению неплатежеспособными банками для максимального снижения возможных коррупционных и операционных рисков процедуры их ликвидации.

Первым банком, в котором ФГВФЛ непосредственно выполняет функции ликвидатора, стал ПАО “ПроФин Банк”.

Главной задачей проекта “Банк=Фонд” является сокращение расходов, связанных с процедурой ликвидации банка, значительное снижение влияния человеческого фактора на этот процесс, а также содействие максимальной интеграции Фонда непосредственно в операционные процессы банка для оптимизации и унификации процедур вывода его с рынка.