НБУ планирует потратить 11 млн грн на ремонт и техническое обслуживание машин

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Национальный банк планирует потратить порядка 11 млн грн. на ремонт и техническое обслуживание машин, которые ведомство использует для обработки наличных. На днях регулятор на площадке Prozorro объявил два крупных тендера. В рамках первого он собирается приобрести запчасти для агрегатов на общую сумму €89,4 тыс. Еще €277,9 тыс. чиновники выделяют на техническое обслуживание машин до конца 2019 года.
Следует отметить, что в своей работе с наличными НБУ использует специальную технику, которая мало похожа на установленные в банковских отделениях аппараты. Огромные агрегаты немецкой компании Giesecke & Devrient занимают целую комнату. И могут не только считать, но и упаковывать, маркировать брикеты денег, а также уничтожать изношенные банкноты.
Да и заказывает Нацбанк обслуживание не одной такой машины, а 6-ти, установленных в разных регионах Украины: Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Одессе и Хмельницком. И все же прогнозируемая стоимость обслуживания выглядит устрашающе.
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