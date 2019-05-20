LG проектирует многосекционный дисплей для автомобилей будущего

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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейской компании LG Electronics патент на «Дисплейную панель для автомобиля» (Display panel for car).
Как можно видеть на иллюстрациях, сопровождающих документ, речь идёт о многосекционном экране, который будет устанавливаться во фронтальной части машины.
В предложенной конфигурации панель содержит три дисплея. Один из них расположится на месте традиционного приборного щитка, ещё один — в центральной части, а третий — перед пассажиром на переднем сиденье.
Патент относится к категории дизайнерских, поэтому о технических характеристиках разработки ничего не сообщается. Но можно видеть, что все три экрана в составе панели имеют вытянутую форму.
Изделие рассчитано прежде всего на подключённые автомобили. На дисплеи будут выводиться как данные о работе бортовых систем, так и мультимедийные материалы. Очевидно, что будет реализована поддержка сенсорного управления.
Впрочем, пока разработка носит «бумажный» характер. О том, собирается ли LG Electronics выводить предложенное решение на коммерческий рынок, ничего не сообщается.
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