LG проектирует многосекционный дисплей для автомобилей будущего

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейской компании LG Electronics патент на «Дисплейную панель для автомобиля» (Display panel for car).

Как можно видеть на иллюстрациях, сопровождающих документ, речь идёт о многосекционном экране, который будет устанавливаться во фронтальной части машины.

В предложенной конфигурации панель содержит три дисплея. Один из них расположится на месте традиционного приборного щитка, ещё один — в центральной части, а третий — перед пассажиром на переднем сиденье.

Патент относится к категории дизайнерских, поэтому о технических характеристиках разработки ничего не сообщается. Но можно видеть, что все три экрана в составе панели имеют вытянутую форму.

Изделие рассчитано прежде всего на подключённые автомобили. На дисплеи будут выводиться как данные о работе бортовых систем, так и мультимедийные материалы. Очевидно, что будет реализована поддержка сенсорного управления.



Впрочем, пока разработка носит «бумажный» характер. О том, собирается ли LG Electronics выводить предложенное решение на коммерческий рынок, ничего не сообщается.