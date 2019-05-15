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Снятие ЧАЭС с эксплуатации: Украина до конца года планирует завершить три проекта

Снятие ЧАЭС с эксплуатации: Украина до конца года планирует завершить три проекта

Украина до конца 2019 года планирует завершить строительство сухого хранилища для отработанного топлива №2 (ХОЯТ-2), ввести в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент и завод по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО).

Сообщает пресс-служба агентства.

«Благодаря поддержке международного сообщества важнейшие проекты в зоне отчуждения – объекты НБК и ХОЯТ-2 – сегодня находятся на завершающем этапе перед вводом их в эксплуатацию. Кроме того, активная работа ведется по развитию национальной инфраструктуры обращения с РАО и снятию ЧАЭС с эксплуатации. Мы привлекаем международных экспертов и изучаем лучшие мировые практики, чтобы выбрать наиболее оптимальные концепции характеризации и захоронения РАО в Украине, а также привести украинское законодательство в этой сфере к европейскому образцу», – сказал председатель ГАЗО.

По материалам УКРИНФОРМ
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