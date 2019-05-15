На Android вышла стабильная версия анонимного браузера Tor

Приложению больше не нужно дополнительное ПО — просто запускайте браузер и смело заходите на любые сайты.

На Android вышла первая стабильная версия анонимного браузера Tor.

Он предназначен для того, чтобы вы могли просматривать любые сайты в Сети, не боясь, что ваши действия отследят. Tor для Android создан на основе Firefox 60, поэтому его интерфейс многим покажется знакомым. В приложении есть вкладки, приватный режим, поддержка расширений и все прочие функции браузера от Mozilla. Примечательным нововведением по сравнению с альфа-версией является то, что теперь прокси-клиент Orbot встроен прямо в Tor — его не нужно скачивать и запускать отдельно.

Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Это система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать соединение, защищённое от слежки. Также с помощью браузера можно обходить географические ограничения различных сервисов.