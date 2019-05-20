ФГВФЛ: правильные финансовые привычки человека помогают сохранять финансовую стабильность

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Около 90% украинцев не ведут собственный бюджет, объясняя это тем, что имеют такой доход, который можно буквально по памяти расписать. Однако, когда человек начинает записывать свои расходы, обнаруживает, что существует множество «пробоин в бюджете», через которые деньги могли бы и не вытекать.
Как рассказывает заведующий сектором финансовой грамотности отдела связей с общественностью и финансового просвещения Фонда гарантирования вкладов Олеся Шницер, существует несколько общих правил экономии средств.
- С регулярного дохода, например, заработной платы, рекомендуется ежемесячно откладывать 10%. Сэкономленная таким образом сумма будет служить резервом в случае непредвиденных расходов.
- С нерегулярных доходов, таких как премия, подарок или какой-то выигрыш, нужно откладывать не менее 50%.
- Приумножить сохраненные средства можно, положив их на депозит. Для максимально эффективного использования этого инструмента необходимо учитывать несколько факторов, в частности, срок размещения вклада и его доходность, а также убедиться, что выбранный вид вклада подпадает под гарантии Фонда гарантирования.
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