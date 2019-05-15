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Коломойский проиграл в Верховном Суде по делу ПриватБанка

Коломойский проиграл в Верховном Суде по делу ПриватБанка

НБУ и ПриватБанк выиграли у связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.

Нацбанк Украины (НБУ) и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода (НФЗ) и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитед, которые требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию, которое НБУ выдал ПриватБанку, на суммы 2,6 млрд грн и 143 млн грн соответственно.

Согласно судебным материалам, на 25 сентября 2017 года задолженность ПриватБанка перед НБУ по кредитному договору (о рефинансировании) №19 составила 2,6 млрд грн, по которому НФЗ передал более 60 вагонов в обеспечение этого долга. В то же время Тровелко Холдингз Лимитед в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн грн.

Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, было освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанка, но и финансового поручителя — Игоря Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций начиная с 2017 года.

“Заметим, что Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски, и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного Суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и Приватбанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора”, — отметили юристы НБУ.

После чего имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись к Большой Палате Верховного Суда.

“Однако и Большая Палата поддержала НБУ и Приватбанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства, правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах”, — добавили юристы.

Ранее Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств, открытых по искам экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ) и ПриватБанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним.

По материалам НВ
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