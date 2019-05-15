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&#128204; Карты с кэшбэком: что необходимо знать


Кэшбэк (cashback) – полезная и чрезвычайно приятная функция платежной карты. Она позволяет ее держателю вернуть часть потраченных средств. Вы рассчитываетесь картой банка, а он, в качестве платы за лояльность, возвращает вам небольшой процент от суммы каждой покупки. Все вроде просто. Но у кэшбэка могут быть свои особенности. К примеру, знали ли вы, что:

🤑 Кэшбэк могут выплатить при трате как своих, так и кредитных средств.

🤑 От того, как настроен POS-терминал в магазине, может зависеть и сам кэшбэк.

🤑 Его можно получать и за расчеты в интернете.

🤑 А иногда можно получить двойной кэшбэк за одну покупку.

Больше полезного про кэшбэк в нашем новом материале:

Все, что надо знать о самой приятной функции банковских карт 💸

Кстати, на Finance.ua давно можно сравнить условия по картам. Выбрать для себя не только оптимальную карту с такой функцией как кэшбэк, но и подобрать: “бесплатный выпуск и обслуживание”, “снятие без %” и даже бонусы “за лояльность”. И все в одном месте. ⬇️

Карты с кэшбэком и не только 💳

По материалам Finance.UA
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