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Топ-10 ФЛП с одинаковыми именами, которых невозможно проверить на наличие долга

Топ-10 ФЛП с одинаковыми именами, которых невозможно проверить на наличие долга

В Украине зарегистрировано 35000 ФЛП с одинаковыми именами, из-за чего их невозможно проверить на наличие налогового долга.

Об этом сообщает Опендатабот.

Наиболее распространенное имя среди ФЛП – Шевченко Александр Николаевич. 28 предпринимателей с таким именем зарегистрировано в Украине. На втором месте – Иванова Елена Николаевна (19), на третьем – Коваленко Александр Николаевич (18).

 
Топ-10 самых распространенных имен предпринимателей

“Случаи, когда несколько ФЛП имеют одинаковую фамилию, имя и отчество, довольно распространены. Поскольку государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, то установить, кто именно из них имеет налоговый долг, невозможно”, – комментирует юрист Опендатабот Никита Подгайный.

Напомним, в команде Зеленского хотят списать с ФЛП 7 млрд долга за единый социальный взнос, но в реальности этого долга не существует – общий налоговый долг ФЛП составляет лишь 2 миллиарда гривен.

По материалам Економічна Правда
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