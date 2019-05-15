Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США перспективы поставок сжиженного газа

Глава Нафтогаза Андрей Коболев принял участие во встрече Президента Украины Владимира Зеленского с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Перри.

Как сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

“В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности в сфере добычи газа, вопросы сохранения транзитного потенциала Украины. Особое внимание во время встречи было уделено ​​путям подготовки Украины к прохождению следующего осенне-зимнего отопительного сезона, финансированию и развитию достаточных запасов газа в подземных хранилищах. Также предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта сжиженного природного газа (LNG) через регазификационный терминал в Польше в Украину”, – говорится в сообщении.

Украинская сторона выразила благодарность за поддержку нашего государства в вопросах национальной и энергетической безопасности.

С украинской стороны во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, советники Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО, чрезвычайный и полномочный посланник Украины Вадим Пристайко, а также глава Нафтогаза Андрей Коболев.