Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США перспективы поставок сжиженного газа

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Глава Нафтогаза Андрей Коболев принял участие во встрече Президента Украины Владимира Зеленского с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Перри.
Как сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
“В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности в сфере добычи газа, вопросы сохранения транзитного потенциала Украины. Особое внимание во время встречи было уделено путям подготовки Украины к прохождению следующего осенне-зимнего отопительного сезона, финансированию и развитию достаточных запасов газа в подземных хранилищах. Также предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта сжиженного природного газа (LNG) через регазификационный терминал в Польше в Украину”, – говорится в сообщении.
Украинская сторона выразила благодарность за поддержку нашего государства в вопросах национальной и энергетической безопасности.
С украинской стороны во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, советники Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО, чрезвычайный и полномочный посланник Украины Вадим Пристайко, а также глава Нафтогаза Андрей Коболев.
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