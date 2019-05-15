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СЕТАМ назвало самую дорогую аренду земли на электронных торгах

СЕТАМ назвало самую дорогую аренду земли на электронных торгах

Государственное предприятие “СЕТАМ” провело более 1000 электронных земельных аукционов на 79 млн грн.

Дороже всего было реализовано аренду пашни на семь лет в Кировоградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

“Государственное предприятие “СЕТАМ” Агентства по розыску и менеджменту активов и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на площадке OpenMarketLand провели 1037 успешных электронных земельных аукционов на 79 181 124 млн грн”, – указали в ГП.

Общее среднее повышение цены по каждому лоту составило – 180%. То есть стоимость аренды достигла 23,2% от нормативной денежной оценки. Общая площадь выставленной на электронные торги земли составляет – 42 884 га.

“Больше всего было продано земельных участков в Одесской области – 175 (общая площадь 4016 га). Дороже было реализовано аренду пашни на 7 лет в Кировоградской области (Добровеличиський район, Тишковский сельский совет) площадью 150 га за 1 905 059 грн. При том, что стартовая цена составляла всего 411 015 грн. Подъем цены составил – 363%”, – указали в СЕТАМ.

По материалам УНН
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