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Украина внесла изменения в соглашение о свободной торговле с Грузией

Украина внесла изменения в соглашение о свободной торговле с Грузией

Украина внесла изменения в Соглашение о свободной торговле с Грузией, которые позволят странам использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

“21 мая Первый вице-премьер-министр Степан Кубив и Министр экономики Грузии Нателла Турнаво подписали Протокол, которым были внесены изменения в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Грузия о свободной торговле. Изменения к Соглашению позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-евро-Мед), в частности эффект диагональной кумуляции.

Как известно, с 1 января 2019 Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с ЕС”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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