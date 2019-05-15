В Беларуси заявили, что решение по транзиту российской нефти зависит от Европы

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Глава “Белнефтехима” Андрей Рыбаков заявил, что вопрос возобновления поставок российской нефти в Европу зависит в первую очередь не от Беларуси, а от соседних европейских стран, в том числе, Украины. Об этом он заявил для российского издания ТАСС.
Он уточнил, что в белорусской стороны есть “все технические возможности”, чтобы восстановить транзит российской нефти.
“Дальше уже речь идет о сопредельные государства (Украина, Польша — ред) и их возможности”, — сказал Рыбаков.
По его словам, в Беларуси сейчас ожидают, когда соседние страны начнут технические мероприятия по возобновлению транзита.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Треть украинцев официально живет на $200 в месяцВчера, 09:00 - 3054 20
Торговая война: Google может запретить Huawei использовать AndroidВчера, 10:45 - 1091 18
Порошенко снова пойдет в президентыВчера, 15:16 - 3528 17
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларациюВчера, 17:03 - 4807 12
Супрун отказалась уходить в отставкуВчера, 12:45 - 3410 8
Приватбанк отреагировал на сокращение депозитовВчера, 20:19 - 18122 3
Банкиры: О курсе гривны и возможной отставке правительстваВчера, 13:01 - 5648
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларациюВчера, 17:03 - 4807 12
Порошенко снова пойдет в президентыВчера, 15:16 - 3528 17
Супрун отказалась уходить в отставкуВчера, 12:45 - 3410 8
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующихВчера, 15:10 - 243
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2481 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2531
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1071
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3577 2