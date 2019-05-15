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В Беларуси заявили, что решение по транзиту российской нефти зависит от Европы

В Беларуси заявили, что решение по транзиту российской нефти зависит от Европы

Глава “Белнефтехима” Андрей Рыбаков заявил, что вопрос возобновления поставок российской нефти в Европу зависит в первую очередь не от Беларуси, а от соседних европейских стран, в том числе, Украины. Об этом он заявил для российского издания ТАСС.

Он уточнил, что в белорусской стороны есть “все технические возможности”, чтобы восстановить транзит российской нефти.

“Дальше уже речь идет о сопредельные государства (Украина, Польша — ред) и их возможности”, — сказал Рыбаков.

По его словам, в Беларуси сейчас ожидают, когда соседние страны начнут технические мероприятия по возобновлению транзита.

По материалам УНН
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