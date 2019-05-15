Суд признал банкротом компанию из группы "Креатив", Ощадбанк хочет 4,1 млн грн

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8 апреля Хозсуд г. Киева признал банкротом ООО “Трейдоил” (по инициативе самой компании) и открыл ликвидационную процедуру (в рамках дела №910/3053/19).
Согласно судебным материалам, ликвидационная комиссия ООО “Трейдоил” составила промежуточный ликвидационный баланс по состоянию на 31.01.2019. Согласно ему, кредиторская задолженность предприятия составляет 891,1 млн грн (в т.ч. обеспечена залогом имущества должника в размере 881,7 млн грн). Вместе с тем, как отмечается, размер имущественных активов компании, которые составляют остаточную стоимость основных средств и дебиторской задолженности, – 24,2 млн грн.
13 мая суд принял в т.ч. заявления Ощадбанка с кредиторскими требованиями к должнику в размере 4,1 млрд грн и ЧАО “Креатив” – с требованиями на 8,1 млн грн.
ООО “Трейдоил” связано с группой “Креатив”.
В марте 2016 председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заявлял, что общий долг «Креатива» перед Ощадбанком превышает 300 млн долл. Банкир заверил, что «вся залоговая масса по обязательствам перед Ощадбанком сохранена, и в данный момент продолжаются юридическая процедура и оценка». В то же время банкир не исключал, что «будет часть задолженности, не покрытая обеспечением» (цитата).
Как писал Finbalance, 08.05.2019 Окружной админсуд г. Киева открыл производство по делу №640 / 7434/19 по иску заместителя главы правления Ощадбанка Ирины Земцовой к НБУ об
- отмене распоряжения Нацбанка №593-ро от 02.08.2017 “О проведении камеральной проверки АО “Ощадбанк”;
- признании противоправными действий НБУ по проведению проверки Ощадбанка на основании распоряжения №593-ро от 02.08.2017 и составления по ее результатам “Информации об активных операциях с компаниями группы Креатив в пределах камеральной проверки АО “Ощадбанк”;
- отмене заключений НБУ, изложенных в “Информации об активных операциях с компаниями группы Креатив в рамках камеральной проверки АО “Ощадбанк”.
Согласно судебным материалам, И. Земцова отмечала, что она узнала о нарушении своих прав 23.10.2018 – в “день вручения уведомления о подозрении” в рамках уголовного производства №42016000000001254 от 16.05.2016.
В октябре 2018 суд решил взять под стражу И. Земцову в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства в отношении возможной причастности заместителя главы правления Ощадбанка к незаконному завладению 20 млн долларов, которые были выданы Ощадбанком как кредит для группы “Креатив” (тогда как имеющееся обеспечение позволяло выдать заем на 7 млн). Среди фигурантов по этому делу – в т.ч. нардеп Станислав Березкин и его сын Максим.
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