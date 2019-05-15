Россия отказалась от трехсторонних "транзитных" переговоров в мае - Витренко

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“Россия не согласовала проведение трехсторонних переговоров по заключению нового контракта о транзите газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему в мае, на июнь переговоры также не были согласованы”, – об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.
“Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового Президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента являются только оправданиями”, – говорится в сообщении.
Россия ждет решения Дании по Северному Потоку-2, по которому будет понятно, задержится ли его строительство на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано.
“Один из трех вариантов прохождения “Северного потока-2”, которые сейчас рассматривает Дания, приведет к задержке со строительством. И даже эта задержка не гарантирует Украине сохранения транзита – РФ может сознательно пойти на сценарий, когда они просто ограничат поставки газа в Европу до контрактных минимумов, это приведет к повышению цен в Европе (и для Украины), и затем с позиции силы РФ будет давить на Европу, чтобы препятствия для “Северного потока-2” были устранены”, – подчеркнул он.
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