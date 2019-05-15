В Нью-Йорке хотят штрафовать за набор текстовых сообщений при переходе улицы

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Следуя по стопам Гонолулу, где пару лет назад ввели запрет на набор текстовых сообщений при пересечении улицы, сенат штата Нью-Йорк на прошлой неделе внёс на рассмотрение законопроект, предлагающий аналогичный запрет.
В случае одобрения законопроекта пешеходам может быть выписан штраф в размере от $25 до $50 после первого нарушения.
В случае повторного проступка в течение 18 месяцев нарушителю придётся выплатить в казну города штраф в размере $250.
Закон распространяется не только на смартфоны. Вас могут оштрафовать, если при переходе улицы вы будете смотреть на экран планшета, экшен-камеры или другого электронного гаджета.
Единственное исключение — если вы набираете текстовые сообщения в связи с какой-то чрезвычайной ситуацией.
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