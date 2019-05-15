0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 497 0

В Украине пересчитают прожиточный минимум

В Украине пересчитают прожиточный минимум

В Украине с 1 июля общий показатель прожиточного минимума вырастет с 1853 до 1963 грн.

При этом украинцы, которые потеряли трудоспособность (пенсионеры), вместо 1497 грн должны будут получать как минимум 1564 грн. Также увеличится прожиточный минимум для детей (зависимо от возраста). К примеру, минимум на ребенка до 6 лет увеличится с 1626 до 1699 грн.

“Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума”, – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составляет 1853 грн, а ставка – 185,3 грн. После первого июля прожиточный минимум составит 1963 грн, а ставка – 196,3 грн.

От прожиточного минимума также зависит и размер налоговой социальной льготы. По закону, украинец, который получает не больше прожиточного минимума для трудоспособного, имеет право платить только часть налогов. Так, доход, с которого платится взнос, уменьшается как минимум на 50% прожиточного минимума.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.