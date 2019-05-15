В Украине пересчитают прожиточный минимум

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В Украине с 1 июля общий показатель прожиточного минимума вырастет с 1853 до 1963 грн.
При этом украинцы, которые потеряли трудоспособность (пенсионеры), вместо 1497 грн должны будут получать как минимум 1564 грн. Также увеличится прожиточный минимум для детей (зависимо от возраста). К примеру, минимум на ребенка до 6 лет увеличится с 1626 до 1699 грн.
“Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума”, – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составляет 1853 грн, а ставка – 185,3 грн. После первого июля прожиточный минимум составит 1963 грн, а ставка – 196,3 грн.
От прожиточного минимума также зависит и размер налоговой социальной льготы. По закону, украинец, который получает не больше прожиточного минимума для трудоспособного, имеет право платить только часть налогов. Так, доход, с которого платится взнос, уменьшается как минимум на 50% прожиточного минимума.
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