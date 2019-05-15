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Эксперт назвал причины снижения ставки по депозитам для населения

Эксперт назвал причины снижения ставки по депозитам для населения

Средние процентные ставки банков по новым депозитам снизились на 0,6 п.п. до 11,4% годовых, так как, у украинцев становится меньше оборотных средств на жизненные потребности. Соответственно у банков снижается возможность оплачивать своим вкладчикам большие ставки по депозитам.

Такое мнение высказал международный экономический эксперт, председатель ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.

“Одним из существенных факторов является то, что у украинцев становится меньше оборотных средств на жизненные потребности. Соответственно у банков снижается возможность оплачивать своим вкладчикам большие ставки по депозитам. Людям нужны средства на жизнь. На самом деле, и номинальная заработная плата, которую нам “нарисовало” правительство и Госстат, не соответствует действительности, то есть мы понимаем, что реальная заработная плата ниже. Ведь, если посчитать всех работающих в Украине, можно увидеть совсем другие показатели, чем те, что декларирует нам Госстат”, – сказал Гарбарук.

Также, по его словам, людям нужны деньги, чтобы прожить, с другой стороны, наблюдать за снижением можна будет, когда начнется сезон отпусков.

“Людям нужно будет за что-то ехать отдыхать, отправлять детей на отдых, соответственно может быть еще снижение уровней депозитов”, – рассказал Гарбарук.

По материалам УНН
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