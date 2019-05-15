Эксперт назвал причины снижения ставки по депозитам для населения

Средние процентные ставки банков по новым депозитам снизились на 0,6 п.п. до 11,4% годовых, так как, у украинцев становится меньше оборотных средств на жизненные потребности. Соответственно у банков снижается возможность оплачивать своим вкладчикам большие ставки по депозитам.

Такое мнение высказал международный экономический эксперт, председатель ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.

“Одним из существенных факторов является то, что у украинцев становится меньше оборотных средств на жизненные потребности. Соответственно у банков снижается возможность оплачивать своим вкладчикам большие ставки по депозитам. Людям нужны средства на жизнь. На самом деле, и номинальная заработная плата, которую нам “нарисовало” правительство и Госстат, не соответствует действительности, то есть мы понимаем, что реальная заработная плата ниже. Ведь, если посчитать всех работающих в Украине, можно увидеть совсем другие показатели, чем те, что декларирует нам Госстат”, – сказал Гарбарук.

Также, по его словам, людям нужны деньги, чтобы прожить, с другой стороны, наблюдать за снижением можна будет, когда начнется сезон отпусков.

“Людям нужно будет за что-то ехать отдыхать, отправлять детей на отдых, соответственно может быть еще снижение уровней депозитов”, – рассказал Гарбарук.