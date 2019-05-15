Tesla обновляет программное обеспечение после возгорания электрокаров

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Компания объявила о выпуске обновлений для программного обеспечения для Model S после двух зарегистрированных случаев возгорания электрокаров в Гонконге. В частности, пересмотрят настройки системы заряда аккумуляторов и управления термосистемой для седана Model S и кроссовера Model Х.
Решение было принято в целях предосторожности, после того, как 12 мая на парковке загорелся Tesla Model S – через полчаса после того, как припарковался на площадке торгового центра. Как говорится в официальном заявлении, случаем уже занялась команда представителей компании, тесно взаимодействуя с водителем автомобиля. Экспертиза установила – пострадали только несколько батарейных модулей, бОльшая же часть батарейного блока не повреждена.
За последние пару месяцев это уже второй случай возгорания Tesla. В конце апреля соцсети всколыхнуло видео с пылающим автомобилем – белый седан с логотипом Tesla испускал дым с обеих сторон.
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