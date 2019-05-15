Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)

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Арендовать коттедж на летний период можно за 53 тысячи гривен.
Об этом сообщается в аналитике на портале OLX.
Если вы намерены снимать дом, то выложить придется около 35 тысяч гривен за лето. Дешевле обойдется аренда дачного домика – 16 тысяч гривен.
Лидером по количеству объявлений по сдаче в аренду загородной недвижимости является Одесская область – 49% всех предложений по стране. Второе место – Киевская область – 43% предложений. Третье место – Днепропетровский регион.
Кроме этого, рынок аренды предлагает недвижимость посуточно:
В пятерке лидеров по максимальной суточной цене аренды – Ивано-Франковская область – 875 гривен, и Закарпатская область – 700 гривен.
Для бюджетного туриста подойдет вариант аренды в хостеле – от 70 гривен/сутки и до 400 гривен, цена зависит от региона.
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