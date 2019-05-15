Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)

Арендовать коттедж на летний период можно за 53 тысячи гривен.

Об этом сообщается в аналитике на портале OLX.

Если вы намерены снимать дом, то выложить придется около 35 тысяч гривен за лето. Дешевле обойдется аренда дачного домика – 16 тысяч гривен.

Лидером по количеству объявлений по сдаче в аренду загородной недвижимости является Одесская область – 49% всех предложений по стране. Второе место – Киевская область – 43% предложений. Третье место – Днепропетровский регион.

Кроме этого, рынок аренды предлагает недвижимость посуточно:

Лидирует в данном сегменте предложений Одесская область. Суточная аренда дома обойдется в 2 тысячи 300 гривен.

В Киевском регионе предлагают дом на сутки за 2 тысячи 500 гривен.

В Харьковском – 1 тысячу 500 гривен.

В пятерке лидеров по максимальной суточной цене аренды – Ивано-Франковская область – 875 гривен, и Закарпатская область – 700 гривен.

Для бюджетного туриста подойдет вариант аренды в хостеле – от 70 гривен/сутки и до 400 гривен, цена зависит от региона.