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Появился рейтинг самых динамичных электрокаров 2019 года (таблица)

Появился рейтинг самых динамичных электрокаров 2019 года (таблица)

Электрокаром с самым быстрым ускорением назвали Tesla Model S в комплектации Perfomance LM.

Об этом свидетельствует рейтинг, составленный сайтом InsideEVs.

По данным издания, в среднем электрокары разгоняются от ноля до сотни примерно за восемь секунд. Тем не менее есть модификации Tesla, которые способны ускориться за менее чем три секунды.

Так, первые восемь мест рейтинга заняли именно электрокары Tesla в различных модификациях и комплектациях. В целом же первую сотню быстрее всего развивают следующие автомобили последовательно:

1. Tesla Model S Perfomance LM ($116,5 тысяч) – 2,4 секунды,
2. Tesla Model X Perfomance LM ($121,5 тысяч) – 2,7 секунды,
3. Tesla Model S Perfomance ($96,5 тысяч) – 3,0 секунды,
4. Tesla Model 3 Perfomance LR AWD ($57 тысяч) – 3,2 секунды,
5. Tesla Model X Perfomance ($101,5 тысяч) – 3,4 секунды,
6. Tesla Model S Long Range ($85,5 тысяч) – 3,7 секунды,
7. Tesla Model S Standard Range ($75,5 тысяч) – 4,0 секунды,
8. Tesla Model X Long Range ($90,5 тысячи) – 4,4 секунды,
9. Jaguar I-Pace ($63 тысячи) – 4,5 секунды,
10. Tesla Model 3 Long Range AWD ($47 тысяч) – 4,5 секунды.

В первую десятку вошли модели, выпущенные исключительно в 2019 году. Среди электрокаров Tesla пробилось всего одно авто другой марки – Jaguar. Во второй десятке еще три позиции занимают автомобили Tesla. Также сюда попали Audi e-tron, BMW i3, Chevrolet Bolt EV, Kia Soul EV и другие.

Более детально с рейтингом можно ознакомиться в инфографике:

Стоит отметить, что электрокары, которые отхватили лидирующие позиции, имеют очень хорошее ускорение. Они могут посостязаться даже с некоторыми топливными спорткарами и просто заряженными авто как минимум на короткой дистанции.

По материалам ТСН
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