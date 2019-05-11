Юрист Андрей Довбенко убежден, что цифровые технологии способны уничтожить бюрократические проблемы в Украине.

Основные тезисы материала:

1) Можно ли искоренить проблему коррупции в Украине?

2) Инвестор Андрей Довбенко о технологии блокчейн.

3) Андрей Довбенко и Минюст- откуда появляются черные пиар-материалы.

4) Преимущества и особенности криптографических систем

Цель – искоренить проблему коррупции в Украине

За 27 лет независимости в Украине сменились 5 президентов, 18 премьер-министров и 14 генеральных прокуроров. Каждая новая власть имела свой план развития государства, в котором особое место отводилось борьбе с коррупцией. После революции 2014 года Верховная рада совершила новые и, казалось, существенные шаги в этом направлении.

Народные депутаты:

• создали специализированные антикоррупционные органы;

• обязали чиновников декларировать свои доходы в электронном виде;

• ввели статью в УК за незаконное обогащение (которую, впрочем, не так давно отменил Конституционный суд);

• приняли законы, необходимые для запуска антикоррупционного суда и т.д.

Андрей Довбенко о технологии блокчейн

Однако проблема коррупции никуда не делась. В августе 2018 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала журналистское расследование о том, что ущерб государственному бюджету Украины от взяток на одной только таможне оценивается в 4,8 миллиардов долларов ежегодно! Социологи утверждают, что коррупция – главная проблема на пути развития страны, по мнению как простых граждан, так и представителей бизнеса. В число этих людей входит адвокат и юрист из Киева Андрей Довбенко . В отличии от пессимистов, которые уверяют, что на борьбу с эпидемией коррупции в Украине потребуются долгие годы, Довбенко не сомневается, что «выздороветь» страна может быстро и эффективно. Важно, что бизнесмен предлагает конкретный рецепт «лечения» уже сегодня: внедрение в государственное управление технологии Blockchain (Блокчейн). Детальнее: https://ua.news/ua/andrej-dovbenko-yuryst-y-venchurnyj-ynvestor-kak-blokchejn-pobedyt-proyzvol-chynovnykov-v-ukrayne-vydeo/ .

Андрей Довбенко и Минюст- черные пиар-материалы

Юрист посвятил защите прав бизнеса от произвола чиновников более 10 лет профессиональный деятельности. За плечами адвоката – работа в международных юридических фирмах, а также несколько лет успешного руководства собственной юридической компанией Evris. Неудивительно, что успешный бизнесмен имеет много недоброжелателей, которые вот уже несколько лет пытаются очернить его репутацию. Юрист Андрей Довбенко и Минюст – тема множества «заказных» статей на сомнительных сайтах. Однако не спешите делать выводы про Андрея Довбенко. В реальности Андрей Довбенко уже не связан напрямую даже с юриспруденцией. Сегодня Довбенко – венчурный инвестор, который вкладывает деньги в различные стартапы по всему миру. Бизнесмен постоянно в курсе ведущих трендов в мире современных технологий и особенно пристально следит за развитием блокчейна. Более подробная информация про Андрея Довбенко опубликована на его личном сайте.

Важные особенности, характеристики и преимущества криптографии

Главные преимущества криптографических систем:

1) полная децентрализация;

2) равные права всех пользователей;

3) сверхнадежный, но при этом публичный способ хранения данных.

Довбенко Андрей Николаевич посвятил множество авторских колонок анализу того, как криптография повлияла на базовые представления о мировой экономике. Ознакомиться с ними, а также узнать главные новости про юриста Андрея Довбенко можно на сайте бизнесмена. Внедрение блокчейн-систем сократило до нескольких часов время совершения финансовых операций, которые раньше могли длиться целые дни, недели, а то и месяцы. По сравнению с классическими сделками, криптографические не подвержены бюрократическим проволочкам. Для их совершения не нужно ждать подтверждений от множества регуляторов. Все, что необходимо субъектам «блокчейн-сделок» — доступ к самой системе. Все данные в блокчейн-системах хранятся в блоках, которые «закрываются» после внесения необходимой информации. Это означает, что после подтверждения сделки никто не может изменить ее условия. Главное, что такие операции не нуждаются в посредниках и, таким образом, лишены воздействия человеческого фактора. А ведь именно он и есть главной причиной возникновения всех коррупционных рисков.

Основным препятствием на пути внедрения блокчейна в сферу управления государством, по мнению юриста Андрея Довбенко, являются сами чиновники. Оно и понятно: если отношения между гражданами и государством будут строиться напрямую, без посредников – они потеряют работу и влияние. Кроме того, обслуживание блокчейн-систем на государственном уровне потребует много технологических и финансовых ресурсов. Но по сравнению с теми миллиардами долларов, которые Украина ежегодно теряет от коррупции – эти расходы обернутся большой экономией государственных средств.

Применение блокчейна в госуправлении позволит получить такие преимущества:

• уменьшить до минимума количество судебных споров бизнеса с регуляторами;

• привлечь новые инвестиции, в том числе – в технологии;

• оздоровить бизнес-климат в целом.

По данным Организации объединенных наций, ежегодно вся мировая экономика теряет от коррупции 2,6 триллиона (!) долларов. Это наглядно демонстрирует, что классические методы решения этой проблемы устарели и все меньше соответствуют требованиям времени. Украина может и должна стать примером нового подхода: не бороться, а ликвидировать коррупцию. И лучший инструмент для реализации этой задачи уже был разработан. Осталось набраться смелости и политической воли одними из первых в мире реализовать его на практике.