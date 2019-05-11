В Украине вводятся сезонные ограничения движения для грузовиков

С 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта по большинству автомобильных дорог общего пользования.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора” в Facebook.

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“Государственное агентство автомобильных дорог Украины сообщает о том, что с 1 июня 2019 года в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 С, применяется ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения”, – говорится в сообщении.

Для какого транспорта вводится ограничение:

Ограничение действует для тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

К ним относятся транспортные средства, осуществляющие перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Для временной стоянки транспортных средств используются более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Соблюдение весовых параметров и требований дорожных знаков осуществляют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и соответствующие областные подразделения Национальной полиции Украины.