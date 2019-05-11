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Украинские трассы оборудуют светоотражающей разметкой

Украинские трассы оборудуют светоотражающей разметкой

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает проектировать в Украине трассы со светоотражающей разметкой.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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“В новых изменениях в ГСН по дорогам общего пользования вводим норму о возможности использовать такую ​​дорожную разметку на украинском трассах”, – говорится в сообщении.

Для чего необходимы светоотражающие вставки

  • На 70% улучшит видимость на дорогах в вечернее время
  • Повысит безопасность дорожного движения
  • Светоотражающие вставки можно использовать для обозначения островков безопасности, пешеходных переходов и велодорожек.

Светоотражающие вставки изготавливаются из того же светоотражающего материала, что и катафоты на фарах автомобилей или велосипедов. И могут решить проблему с подсветкой трасс в ночное время.

«Делать светоотражающие вставки гораздо реальнее и дешевле, чем устанавливать люминесцентную разметку. Их могут использовать, в частности, для обозначения островков безопасности, пешеходных переходов и велодорожек», – отметил Парцхаладзе.

Ведомство утвердило соответствующие изменения к государственно-строительным нормам, и они будут опубликованы в ближайшее время.

По материалам Finance.UA
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