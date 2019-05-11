Карта Platinum Black Plus от Альфа-Банка получила награду FinAwards 2019

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Финансовые порталы «Минфин» и Finance.ua вручили награды украинским банкам за особые достижения в банковской сфере.
В номинации Лучшая дебетовая карта VIP-класса награду получила карта Platinum Black Plus от Альфа-Банка.
Условия карты:
«Мы хотим делать лучшие продукты на рынке и имеем в запасе несколько интересных идей, которые представим уже в этом году. Думаю, что по итогам 2019 года мы возьмем еще больше наград», — озвучил планы на будущее директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина Евгений Благинин.
Второе место в номинации заняла карта World Elite банка Конкорд, третье – карта Black Edition Укрсиббанка.
В категории участвовали карты класса gold, platinum, infinite, world 14 банков.
Напомним, церемония вручения наград состоялась 15 мая в киевском ночном клубе D.Fleur. Организатором мероприятия выступила компания BankOnline, а Генеральным партнером – платежная система Mastercard.
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