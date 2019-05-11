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Карта Platinum Black Plus от Альфа-Банка получила награду FinAwards 2019

Финансовые порталы «Минфин» и Finance.ua вручили награды украинским банкам за особые достижения в банковской сфере.

В номинации Лучшая дебетовая карта VIP-класса награду получила карта Platinum Black Plus от Альфа-Банка.

Условия карты:

  • премиальная карта класса Platinum,
  • бесплатное снятие наличных во всех банкоматах мира в пределах 50 000 грн в месяц,
  • круглосуточный консьерж-сервис, доступный по всему миру,
  • 10% годовых на остаток по карте,
  • кэшбек на все покупки до 20%,
  • аэропортовые сервисы Fastline и Lounge от MasterCard в зоне международных вылетов и прилетов,
  • защита от потери денег на карте на сумму до 30 тыс грн.

«Мы хотим делать лучшие продукты на рынке и имеем в запасе несколько интересных идей, которые представим уже в этом году. Думаю, что по итогам 2019 года мы возьмем еще больше наград», — озвучил планы на будущее директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина Евгений Благинин.

Второе место в номинации заняла карта World Elite банка Конкорд, третье – карта Black Edition Укрсиббанка.

В категории участвовали карты класса gold, platinum, infinite, world 14 банков.

Напомним, церемония вручения наград состоялась 15 мая в киевском ночном клубе D.Fleur. Организатором мероприятия выступила компания BankOnline, а Генеральным партнером – платежная система Mastercard.

По материалам Минфин.com.ua
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