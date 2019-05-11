В Киеве на три месяца закроют пешеходный мост на Майдане

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В Киеве на три месяца закроют движение на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает пресс-служба КК “Киевавтодор”, передает Сегодня.
“С 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Институтской будет закрыто движение пешеходов”, – говорится в сообщении.
На этой неделе на Аллее Героев Небесной Сотни коммунальщики начали разбирать брусчатку для строительства Национального мемориального комплекса. Однако такие действия начали проводиться до завершения следственных действий Генеральной прокуратуры в расследовании расстрелов активистов в ходе Революции достоинства. В частности, как сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, начало работ на Институтской не было согласовано со следователем и прокурором, а разрешение дала заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.
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