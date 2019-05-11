Трамп лишил Турцию торговых льгот

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 мая, подписал прокламацию, которая провозглашает ряд мер экономического характера в отношении Турции.

В частности, глава Белого дома приостановил действие режима торговых преференций, введенного в 1975 году. Вместе с тем Трамп наполовину – до 25 процентов – снизил тарифы на импорт турецкой стали.

“Я решил, что целесообразно с 17 мая 2019 лишить Турцию статуса развивающейся страны – с учетом уровня ее экономического развития”, – подчеркнул американский лидер.

До этого Турция подпадала под действие Единой системы торговых преференций, предусматривавшей снижение пошлин на ряд товаров. Пересмотр этой политики начался в августе 2018 года. Тогда администрация Трампа ввела 50-процентную пошлину на турецкую сталь, чтобы надавить на страну и заставить ее освободить американского пастора Эндрю Брансона, который провел под арестом два года по обвинению в шпионаже и терроризме. В результате священника выпустили из тюрьмы 11 октября 2018.