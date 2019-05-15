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Жители маленьких городов будут платить больше за газ - эксперт

Жители маленьких городов будут платить больше за газ - эксперт

Цена на газ для населения будет зависеть от региона, где они проживают.

Об этом рассказал экс-начальник Управления по связям с общественностью НАК “Нафтогаз Украины”, независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

“Здесь будет довольно интересно. НКРЭКУ приняла решение о фиксированной ставке для “Укртрансгаза”, поэтому, если брать в среднем, у нас получается 8247 грн, если не ошибаюсь, но по факту за май цена на газ будет различаться в зависимости от количества населения. В больших городах цена на газ будет ниже, а в маленьких городах, где потребителей меньше и они расположены подальше друг от друга, там цена будет выше”, – заявил эксперт.

По словам Землянского, в июне ситуация будет такая же.

“Там, во-первых, повысится цена, она уже будет составлять, боюсь ошибиться, 8623 грн, и снова будет в пределах 8% дифференцированной. Где-то будет будет ниже. Это, например, Киев, Запорожье, Днепр. А где-то выше. Самый дорогой газ получат потребители “Николаевгаза”, – добавил Землянский.

Эксперт объясняет такую ситуацию тем, что НАК “Нафтогаз” нужно увеличивать финансовый поток, так аккумулировать средства. В то врем, как государство самоустранилось от проведения социальной политики.

По материалам УНН
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