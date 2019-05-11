АМКУ просят расследовать концентрации Фирташа на рынке облгазов

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Антимонопольный комитет получил предложение расследовать вопрос о соблюдении конкурентного законодательства при изменении фактических контроллеров 19 облгазов, в чьи наблюдательные советы в 2016-м году вошли люди олигарха Дмитрия Фирташа.
Об этом сообщил источник «Наших денег».
Речь идет о представлении от 25 апреля, в котором изложены сведения о безразрешительной концентрации облгазов, фактически подконтрольных Фирташу. Кроме того, речь идет о четырех облгазах из группы российского олигарха Виктора Вексельберга – “Харьковгаз”, “Харьковгоргаз”, “Криворожгаз” и “Днепрогаз”.
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По данным издания, председателем наблюдательных советов всех четырех упомянутых облгазов является Дэвид Энтони Ховард Браун, он же числится председателем наблюдательных советов других облгазов, подконтрольных Фирташу.
В документе предлагается рассмотреть вопрос относительно вероятного осуществления в 2016 году безразрешительной концентраций 19-ти облгазов.
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В частности, речь идет о “Сумыгаз”, “Харьковгаз”, “Харьковгоргаз”, “Днепрогаз”, “Днепропетровскгаз”, “Запорожгаз”, “Житомиргаз”, “Закарпатгаз”, “Хмельницкгаз”, “Черниговгаз”, “Львовгаз”, “Криворожгаз”, “Волыньгаз”, “Ивано-Франковскгаз”, “Киевоблгаз”, “Черновцыгаз”, “Тысменицагаз”, “Ровногаз”, “Николаевгаз”.
Предполагается, что концентрации произошли в результате занятия одними и теми же лицами более половины должностей в надзорных органах обществ.
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