Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - эксперт

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Земля в Украине должна стоить от $3000 примерно до $15 000 в зависимости от региона.
Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в интервью Landlord.
По его словам, рынок земли в Украине обязательно должен быть сформирован, и он должен работать на основе частной собственности на самый ценный актив страны. Также, по его мнению, должны быть эффективные частные собственники земли, между которыми должна быть полноценная здоровая конкуренция.
“Что именно подразумевается под эффективным использованием — это получение максимальной прибыли при условии эффективного управления ресурсом. И для того, чтобы понять, сколько же может стоить земля, нужно иметь четкую картину того, сколько именно прибыли способна приносить земля в региональном разрезе”, — пояснил Горбачев.
В частности, он отметил, что земля, которая орошается естественным путем в Херсонской области, объективно будет дороже земли в Кировоградской области, а участок в Житомирской области будет стоить больше, чем аналогичный массив в Луганской области.
“Дело здесь и в естественных условиях, и в затратах на производство, и в возможности культивировать различные культуры. То есть, так или иначе, мы приходим к прибыли, которую можно получить от земли”, — добавил президент УЗА.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину вернулся Коломойский5 ч. назад - 2009 8
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)6 ч. назад - 937 8
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП3 ч. назад - 1092 7
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 896 6
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15755 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 20784
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 8382 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3401 1
"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможнеВчера, 16:00 - 3250
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн5 ч. назад - 2268
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 443
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1780
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 759
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2759 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2066