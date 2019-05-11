Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - эксперт

Земля в Украине должна стоить от $3000 примерно до $15 000 в зависимости от региона.

Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в интервью Landlord.

По его словам, рынок земли в Украине обязательно должен быть сформирован, и он должен работать на основе частной собственности на самый ценный актив страны. Также, по его мнению, должны быть эффективные частные собственники земли, между которыми должна быть полноценная здоровая конкуренция.

“Что именно подразумевается под эффективным использованием — это получение максимальной прибыли при условии эффективного управления ресурсом. И для того, чтобы понять, сколько же может стоить земля, нужно иметь четкую картину того, сколько именно прибыли способна приносить земля в региональном разрезе”, — пояснил Горбачев.

В частности, он отметил, что земля, которая орошается естественным путем в Херсонской области, объективно будет дороже земли в Кировоградской области, а участок в Житомирской области будет стоить больше, чем аналогичный массив в Луганской области.

“Дело здесь и в естественных условиях, и в затратах на производство, и в возможности культивировать различные культуры. То есть, так или иначе, мы приходим к прибыли, которую можно получить от земли”, — добавил президент УЗА.