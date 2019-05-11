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Офисы банков по всей Германии обыскали из-за отмывания денег

Офисы банков по всей Германии обыскали из-за отмывания денег

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыски в помещениях 11 немецких банков по делу об уклонении от уплаты налогов, которое было возбуждено после публикации “Панамских документов”.

По данным Der Spiegel, операция прошла по всей Германии, пишет Сегодня.

В обысках задействованы сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне, Федерального ведомства по уголовным делам и других органов. Они провели обыски в восьми частных квартирах, служебных помещениях 11 банков, адвокатских бюро и компаниях, управляющих объектами недвижимости, в Ахене, Бад-Тельце, Бонне, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Франкфурте-на-Майне и на острове Зильт.

По данным следствия, под прицелом правоохранительных органов оказались восемь человек, которые при помощи одной из бывших “дочек” Deutsche Bank пытались уйти от уплаты налогов в Германии. В фининституте пока не прокомментировали ситуацию.

По материалам Сегодня
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