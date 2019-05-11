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&#128204; Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн

С февраля в Украине изменились правила валютообмена. НБУ официально разрешил гражданам покупать и продавать валюту онлайн. Многие банки уже реализовали такую возможность в своих интернет-банкингах. И в каждом для этого придется оформлять минимум две карты: одну в гривне, другую – в покупаемой валюте. Finance.ua разбирался, в каких банках и с какими картами такие операции будут наиболее выгодными. Вот материал нашего журналиста:

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Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимую именно вам карту с онлайн-заказом, бесплатным выпуском и обслуживанием, кэшбэком, снятием наличных без комиссии или другими выгодами:

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А если вы давно подбираете надежный банк с выгодными условиями для хранения и приумножения своих валютных накоплений, у нас работает специальная программа — “Бонус к депозиту”, которая позволяет получать повышенные процентные ставки не только по вкладам в гривне, но и по депозитам в долларах США и евро:

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По материалам Finance.UA
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