С февраля в Украине изменились правила валютообмена. НБУ официально разрешил гражданам покупать и продавать валюту онлайн. Многие банки уже реализовали такую возможность в своих интернет-банкингах. И в каждом для этого придется оформлять минимум две карты: одну в гривне, другую – в покупаемой валюте. Finance.ua разбирался, в каких банках и с какими картами такие операции будут наиболее выгодными. Вот материал нашего журналиста:

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